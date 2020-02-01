Serkan Özbalta: 'Ligi ilk 6’nın içinde bitirmeyi hedefliyoruz'



- Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligi ilk 6'nın içinde bitirmek istediklerini söyledi.



TFF 1. Lig 20. hafta müsabakasında Keçiörengücü evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynanan oyundan ve mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Özbalta, "Sezonun ilk yarısını iyi bir noktada bitiren Keçiörengücü takımı olarak iyi bir devre arası geçirdiğimize inanıyoruz. 2. yarıya bu takımla ilk 6’nın içinde bitirme hedefiyle başladık. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Bazıları, ‘Keçiörengücü Futbol Takımının ilk senesi. Kümede kalsın yeterli’ dese de biz elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışıyoruz. Normal süreç bittiğinde ilk 6’nın içinde bitirebilecek bir Keçiörengücü’nün temellerini atmaya çalıştık. Geçtiğimiz Eskişehir ve Osmanlıspor maçlarında oyun anlamında memnunum. Bizim bir hastalığımız, dönemsel bir süreç. Gol atmayla alakalı bir sıkıntımız var. Bazen dinlendirmeyeyim diyorum. Ama tahminim 6-7 net pozisyona girdik. Adana Demirspor’la oyunuyoruz, bu oyuncu gurubu çok yüksek fiyatlara anlaşılmış, ciddi oyuncular. Hemen hemen hepsinin Süper Lig kariyeri var, bazılarının Avrupa kariyeri olan oyuncular. Çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Defansif bir takım değiliz" Oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Özbalta,"Rakibimiz kuvvetli bir takım. Bunu bilerek çıktık. Kazanacağımıza çok inandık. Keçiörengücü’nün kültüründe de ‘Adana Demir’le oynuyoruz, yarın Erzurumspor’la oynayacağız, kapanalım, çekinelim’ diye kapanalım diye bir düşüncemiz yok. Rakip takımın üzerimize geldiği anlarda takım savunmasına döndük kendi bölgemize çekildik. Bugün de o senaryoyu yaşadık. 1-0’ken 1-1’i yakaladık. Kone’nin 6 pasın içinden kaçırdığı bir pozisyon var, yine atamadık. Skor ne olursa olsun onlarla gurur duymaya devam edeceğim. Ligde 16 golümüz var, bu rakam az bir rakam. Kamuoyunda bizi yakından takip etmeyen insanlar, ‘Keçiörengücü, defansif bir takım’ olarak düşünüyor. Defansif bir takım değiliz, tam tersi pozitif, ofansif oynayan bir takımız. Ama topu filelerle buluşturmaya zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.



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