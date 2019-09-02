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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Serkan Özbalta: “Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır” Haberi

Serkan Özbalta: “Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır” Haberi

Serkan Özbalta’nın açıklamaları

( ADANA ) ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Her iki yarıda da net pozisyonlar yakaladık, goller kaçırdık ancak deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır. Lige verilecek arada eksiklerimizi daha yakından görüp, bunları giderdikten sonra Erzurumspor maçına hazırlanacağız” dedi.
TFF 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor’la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana’ya puan almak için geldiklerini belirterek, “Havanın sıcak olması, her iki takımı da olumsuz etkiledi. Her iki yarıda da net pozisyonlar yakaladık, goller kaçırdık ancak deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır. Lige verilecek arada eksiklerimizi daha yakından görüp, bunları giderdikten sonra Erzurumspor maçına hazırlanacağız” dedi.
Lige yeni geldiklerini ve renk katmayı amaçladıklarını dile getiren Özbalta, “Geçtiğimiz sezonun kadrosunu koruyarak, istikrarlı bir takım olduk. Bundan sonra da bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz. Maçla ilgili de her iki takımın da futbolcularına teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık” ifadelerini kullandı.
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