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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Serkan Özbalta: “Çok yakın mesafeden kaçırdığımız 5-6 net pozisyonumuz var”

Serkan Özbalta: “Çok yakın mesafeden kaçırdığımız 5-6 net pozisyonumuz var”

serkan özbalta'nın açıklamlaarı

- ANKARA

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- TFF 1. Lig’in 10. haftasında Giresunspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Çok yakın mesafeden kaçırdığımız 5-6 net pozisyonumuz var” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı. Rakibimizin, ‘Kazanamıyorsan da Keçiörengücü deplasmanından 1 puan iyidir’ ilkesi ile yola çıktıklarına inanıyorum. Maçın genel anlamında oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. İyi mücadele ve iyi oyun var. Kazanma girişimleri var. Sadece oyunun son bölümlerinde gol yollarında biraz şanssızlığımız oldu. Onun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Zaten ligin en az gol atan ve en az gol yiyen takımıyız. Bu da bizim gol yollarında sorunlarımız olduğunu gösteriyor. Bunun üzerinde hafta boyunca çalışıyoruz. Ama ceza sahası içerisinde çok yakın mesafeden kaçırdığımız 5-6 net pozisyonumuz var. Bunu kıracağımız bir maç bize de döner diye düşünüyorum. Maçın genelinden memnunum. Gol yemeden bitirdiğimiz bir müsabaka oldu. Maçı kazanıp üst gruba biraz daha yaklaşmak istiyorduk. Başka hedeflerimiz de var. Evet lige bu sezon çıktık, ligde kalıcı olalım ama üst lig neden olmasın. O gücümüz, sistemimiz, anlayış sistemimiz var. Çok karakterli kişilikli oyuncu yapımız var. Haftaya Adanaspor maçı var, kendi sahamızda oynayacağız. O maçtaki hedef mutlak galibiyet” ifadelerini kullandı.
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