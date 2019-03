Serhat Gülpınar: 'Bizim için önemli olan 3 puanla tanışıp, bir galibiyet serisi yakalamak'

-Antrenmandan detay

- 3 puanla tanışıp bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, kendilerinin zorlu maçları olduğunu ancak iyi bir takıma sahip olduklarını söyledi.



Küme düşme potasında bulunan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, hafta sonu Şanlıurfa’da oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu bir fikstürleri olmasına rağmen bunun arkasına sığınacak durumlarının olmadıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, “Her rakiple mutlaka bir şekilde oynuyorsunuz. İçeri dışarı kavramı olmadığı için böyle avantaj söz konusu olmuyor. İç saha maçlarını Şanlıurfa’da oynuyoruz. 4-4,5 saat yol gidiyoruz ama bu bahanelerin arkasına sığınmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan 3 puanla tanışıp, bir galibiyet serisi yakalamak. Rakiplerimizin de zorluk derecesi yüksek maçları var. Önemli olan zorluk derecesi yüksek maçlarda kimin 3 puan alacağı. Ligin sonunu bu belirleyecek açıkçası. Biz de bir an önce 3 puanla tanışıp, tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, yukarı çıkmak istiyoruz" dedi.

"İyi bir takıma sahibiz" Zorlu maçların olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Gülpınar, "Ama gerçekten iyi bir takıma sahibiz. Ben geldiğim günden beri arkadaşların enerjileri, sinerjileri, antrenmana katılma istekleri gerçekten üst düzeyde. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Herkes olayın farkında, bilincinde. İnşallah Adana Demirspor maçını alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Süre almamış oyuncularımız vardı. Ben geldikten sonra bildiğim, güvendiğim arkadaşlar vardı o yüzden maça 5 tane daha önce süre almamış oyuncuyla çıktık. Bunların birbirine uyumu, adaptasyonu zaman alacak ama biz mümkün olduğunca bu süreci en kısa seviyeye çekmek istiyoruz. Önemli olan bir an önce ideal kadroyu oluşturmak. Şans vermediğimiz arkadaşları hazırlık maçlarında görme şansımız olacak. Çok fazla zamanımız yok. İyi şekilde gözlemleyip ideal kadroyu bir an önce oluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı. “Bek mevkilerinde sıkıntı yaşıyorduk” Sakat futbolcuların fazlalığına da değinin Gülpınar, “Genel anlamda zaten bek mevkilerinde sıkıntı yaşıyorduk. Bazı mevkilerde inanılmaz şişkinlik var. Bazı mevkilerde de bir o kadar yetersizlik var. Özellikle bek bölgelerinde. Sol bekte Ahmet Burak Solakel’in sakatlığı, son maçta da sağ bek Tufan’ın sezonu kapatması... Dert edilmesi gereken o kadar şey var ki açıkçası bunu dert etmemeye çalışıyoruz. Yeterince kadroda oyuncumuz var. Bir şekilde o mevkiinin oyuncusu olmasa bile, o mevkiye adapte etmeye çalışacağız. Eldeki imkanlar neyse onlardan bir 11, bir 18 çıkarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.