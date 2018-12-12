Sergio Conceiçao: “Kazandığımız için mutluyum” Video



- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 3-2 kazanılan Galatasaray maçının ardından konuştu.

Conceiçao galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Galatasaray karşısında 3-2 galip gelen Porto’da Teknik Direktör Sergio Conceiçao karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galatasaray’ın maça baskılı başladığını söyleyen Conceiçao, “15. dakikaya kadar Galatasaray’ın baskısı vardı. Gelen golle daha bir rahatlama oldu. Son dakikada yenilen golle, soyunma odasına biraz daha tedirgin girildi. İkinci yarıda karşılıklı goller oldu ve maçı kazanacak skorla karşılaşmayı tamamladık. Bu durumdan dolayı da mutluyum. Şampiyonlar Ligi zor bir atmosferde, takımda yeni olan oyuncular görevlerini yerine getirdi ve sırıtmadı. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu.



