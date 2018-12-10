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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sergio Conceiçao: 'Grubu 16 puanla tamamlamak istiyoruz'

Sergio Conceiçao: 'Grubu 16 puanla tamamlamak istiyoruz'

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun açıklamaları

- Sergio Conceiçao: "Grubu 16 puanla tamamlamak istiyoruz"- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao:- "Emek olmadan yemek olmaz" İSTANBUL

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- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Galatasaray maçı öncesinde soruları yanıtladı. Yarın kazanarak grubu 16 puanla bitirmek istediklerini söyleyen Conceiçao, bunun için de çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, "Emek olmadan yemek olmaz" dedi.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Porto'da Teknik Direktör Sergio Conceiçao, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Geride kalan 5 maçta topladıkları 13 puanla grubu lider bitirmeyi garantilemeleri üzerine konuşan başarılı çalıştırıcı, "Kulüp tarihi için önemli bir başarı elde ettik. Eksiklerimiz olmasına rağmen yarınki maçı kazanabilecek kadroya sahibiz. Oynayamayan oyuncular Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayabilir. Portekiz tarihi için grubu 16 puanla kapatmak önemli bir durum fakat Şampiyonlar Ligi'ni nerede bitireceğimizi maç maç düşünüyoruz. Bu kulübün tarihine yakışır bir sonuç elde edeceğiz. Bu köklü ve büyük kulübün tarihine yeni başarılar yazmak için ben ve takımdaki herkes elinden geleni yapacak" açıklamasını yaptı. "Emek olmadan yemek olmaz" Portekiz'de oynanan maçta zor anlar yaşadıklarını söyleyen Conceiçao, "Kuralar ilk çekildiğinde birbirine eşit takımların olduğu bir gruptu. Biz maçlarımızda daha başarılı olduk ve iyi durumda bitirdik. Her takımın kendine ait hikayesi var. Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak. Ateşli bir atmosferde maç yapacağız. Bunun zorluklarının farkındayız. Emek olmadan yemek olmaz, mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.
Galatasaray'ın yarınki maçta puana ihtiyacı olmasının, işlerini zora sokacağını söyleyen Conceiçao, "Avrupa'da devam edebilmesi için Galatasaray'ın puan alması gerekiyor. Bu da maçı bizim için zor hale getiriyor. Bu duruma hazırlıklıyız. Bu durumun etkisini maç anında göreceğiz. Galatasaray kolektif futbol oynayan, yetenekli futbolcuların olduğu bir takım. Bunun farkında olarak buraya geldik" diyerek sözlerini tamamladı.
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