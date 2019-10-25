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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Sergey Matveev: 'Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi' Video

Sergey Matveev: 'Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi' Video

Sergey Matveev açıklamaları

( TRABZON ) Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi" TRABZON

Bulduk Rektör Basın Mensupları 


- FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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