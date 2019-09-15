Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Sergen Yalçın: “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama güçlü bir oyun sergiledik”

Sergen Yalçın: “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama güçlü bir oyun sergiledik”

Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklama

- - “Oyunsal anlamda da güçlü olmamız ve doğru oyun oynamamız bizi çok mutlu etti” ANKARA

Milli Takım Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-0 mağlup eden BTC Turk Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik” dedi.
Galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti: “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bireysel hata ve şanssızlıklar maalesef sahadan mağlup ayrılmamamızı sağladı ve savunma hattında ciddi sorunlar yaşadık son Alanyaspor maçının ilk yarısında özellikle, bunu çevirebileceğimizi düşündük. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık oyuncularla oyun anlayışıyla ilgili, oyunla ilgili antrenmanlarda da bunu iyice çalıştık. İyi bir galibiyet oldu. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı son iki haftadan sonra, oyuncularıma teşekkür ediyorum gösterdikleri mücadeleden ötürü, bizim için hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda da güçlü olmamız ve doğru oyun oynamamız bizi çok mutlu etti. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu haftayı galibiyetle kapattık. Önümüzdeki haftalara bakacağız.”
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Basketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli OlduBasketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oldu
5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı