

- Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında sahasından Kayserisporu 5-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlara fazlaca girdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız” dedi.

Aytemiz Alanyaspor’da ilk maçına çıkan ve 5-0’lık skorla galibiyet alan Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir başlangıcın olduğunu söyledi.



“Bugün takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptık” Sergen Yalçın, ”İyi bir başlangıç oldu bizim için, öncelikle onu söyleyeyim. Başlangıçlar önemlidir. Biz de yaklaşık 10 günden beri takımla çalışıyoruz. Çok büyük ara olmasa da milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, özellikle oyunsal anlamda. Bugün müsabaka biraz farklı oldu. Biz de beklemiyorduk. Bugün takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptık. Biz genelde çalışmalarımızda hep takımın sahada olmasını istiyoruz. Bir şey yapacaksak takım olarak yapmak istiyoruz. Hücumu da, savunmayı da, baskıyı da hep birlikte yapmak istiyoruz. Bunu oyunculara aşılamaya çalıştık bu 10 günde. Özelikle antrenmanlarımız buna yönelikti. Birlikte oynamaya yönelikti” dedi.

“Pozisyonlara fazlaca girdik” Bugün takımı için iyi bir oyun olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi: ”İlk bölümde biraz bocaladık gibi ilk yarıda ama birçok pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tamamen öz güvenimizi kazandık. İkinci yarı ilk yarıya göre iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Yani istediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman düşürdük. Pozisyonlara fazlaca girdik. Bugün için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız.”

