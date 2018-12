Sergen Yalçın: 'Mutlaka 2 maçtan 4 civarında puan almamız lazım'

--Sergen Yalçın'ın konuşması

- Spor Toto Süper Lig 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Takım ulusal anlamda ciddi bir gelişme gösteriyor. Mutlaka 2 maçtan 4 civarında puan almamız lazım. Bizim açımızdan ilk yarıyı 20 puanla kapatmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani 2 maçta 4 puanlık bir seriyi yakalarsak 2’inci yarıya bakış açımız biraz daha farklı olur" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanaklılık koşularıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda taktik çalışmasıyla devam eden antrenman dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan M’Billa ve Baiano antrenmana katılmadı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 13.30’da tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek. "İlk yarıyı 20 puanla kapatmak çok iyi olur" İdmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok zorlu 2 lig maçının beklediğini söyledi.



Teknik adam Yalçın, "Rize ve Başakşehir bekliyor bizi 2’si de zorlu rakipler. Özellikle pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız sonra da hedefi oynayan takımla oynayacağız. Biz de her geçen gün grafiğimizi yukarı doğru yükseltiyoruz. Takım ulusal anlamda ciddi bir gelişme gösteriyor. Mutlaka 2 maçtan 4 civarında puan almamız lazım. Bizim açımızdan ilk yarıyı 20 puanla kapatmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani 2 maçta 4 puanlık bir seri yakalarsak ikinci yarıya bakış açımız biraz daha farklı olur" dedi.

"İkinci yarılar her zaman daha zordur" Takımının maçlara iyi hazırlandığını aktaran Yalçın, Beşiktaş maçının çok olumlu geçtiğini belirtti.

Yalçın, "Takım istatistik anlamda kendini baya geliştirmiş durumda. İyi oynayacağız diye düşüyorum, 2 zorlu maç ve arada bir de kupa maçı var. Bu 3 maçı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra tabii ki ikinci yarıya daha farklı şekilde bakacağız. Çünkü ligde ikinci yarılar her zaman daha zordur, daha çekişmeli ve zor geçer. Takım olarak hazır olmamız lazım" diye konuştu.

"İkinci yarıda güçlü bir Alanyaspor sahada olacak” Futbolcu transferine de değinen Yalçın şunları söyledi: "Transfer konusuyla ilgili başkan ve yönetimle değerlendirmeler yapıyoruz. Düzgün işimize yarayabilecek ve takıma güç katabilecek 2 veya 3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz. Tabii devre arası transfer yapmak biraz zor, yani doğru oyuncuları bulmak çok zor ama önümüzde 4 haftalık bir süreç var. Bu zaman zarfında düşüneceğiz. Takıma ne katabiliriz ve güçlendirebiliriz o doğrultuda birlikte en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Takımın genel olarak oyuncularından memnunum. Çünkü oynadığımız müsabakalarda koşu mesafeleri falan istatistik anlamda ciddi bir gelişme gösterdi. 3 maçın 2’sinde 120 km civarında bir koşu yapmış takım. Bana göre bu iyi bir mesafe, yavaş yavaş bunu da istediğimiz seviyeye getiriyoruz. Oyuncularımın genel performansından memnunum ama tabi sakatlıktan çıkan oyuncular var. Bu sene baya bir sakatlık sıkıntısı yaşadık sezon başından beri. İşte devre arasından iyi bir çalışmayla bunları tekrar eski haline getirebilirsek. Umarım 2’inci yarıda güçlü bir Alanyaspor sahada olacak” ifadelerini kullandı.