Sergen Yalçın: “Ligde kalacağımıza inanıyoruz”

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve şehrinde takıma olan desteğiyle birlikte ligde kalacaklarına inandığını söyledi.



Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi değerlendirmede bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor ile 8 Nisan Pazar günü iç sahada oynayacakları 28. hafta maçının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Yalçın şöyle konuştu: “Bu hafta oynayacağımız Sivasspor maçı çok önemli. Bu maçı kazanmak zorundayız ve kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İçeride oynadığımız maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Dışarıdan alınan 1 puan kötü değil ancak bu içerideki 3 puan ile anlam kazanır. O nedenle dışarıda kazanmak zorundaydık cümlesi pek doğru değil. Kazanmayı deneyip başaramıyorsak kaybetmeyeceğiz. Kaybetseydik 6 puanlık bir fark olacaktı arada. O saatten sonra o farkın kapanması pek mümkün olmazdı. O yüzden puan farkı istediğimiz seviyede. Sonuçlar istediğimiz gibi giderse, puan farkını kapatabilecek pozisyondayız. Çok zor bir periyot yaşıyoruz. Sıkıntılı dönem yaşamaya devam edeceğiz. Göreve başladığımızda da söyledim. Kayserispor maçı da bir final maçıydı. Oradan aldığımız bir galibiyetle nefes aldık. Şimdi Sivasspor maçı ile bunu taçlandırmak istiyoruz.” “Küme düşme hattının altında bir takımız” Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor’un ligde bulunduğu konum itibariyle küme düşme hattının altında yer aldığını ve öncelikli hedeflerinin bu hatta bulunan takımları yakalamak olduğunu ifade etti.

Sergen Yalçın, “Biz küme düşme grubunda bir takım değiliz. Biz küme düşme hattının altında bir takımız. Önce bunu anlaması gerekiyor herkesin. Biz önce o grubu yakalamak istiyoruz. O grubu yakalarsak onlarla mücadele etme şansı daha yüksek olacak. Dediğim gibi ilk hedefimiz üst grubu yakalamaktı. Şimdi o grubu yakalama şansı elimize geldi. Eğer bu hafta o grubu yakalarsak ondan sonra da o gruptan çıkmak için bir mücadele vereceğiz. İki etaplı düşünüyoruz. Geldiğimizde o grubun altındaydık. Önce yakalayıp sonra da üste çıkacağız inşallah. Bütün konsantrasyonumuz bunun üzerine. Bütün günümüzü, bütün haftamızı bunları düşünerek ve planlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki süreç her şeyi gösterecek. Tabii kolay değil. Oyuncularımız içinde kolay değil. Seviyesi yüksek ve stresli maçlar oynuyoruz. Atlatacağız inşallah. Taraftarımızla, yönetimimizle birlikte hareket edersek inşallah atlatırız diye düşünüyoruz. Bu haftaki maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Sivasspor maçında bütün Konya’yı stadyumda görmek istiyoruz. Bundan sonra takımın onlara çok ihtiyacı olacak. Özellikle içeride oynanan müsabakalarda” dedi.

“Maçlar sahada kazanılıyor” Sergen Yalçın, kalan haftalarda oynanacak maçların kolay olmayacağının altını çizerek, “Sahada kazanmazsanız fikstür avantajının hiçbir avantajı olmaz” diye konuştu.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: “Fikstür avantajımız görünüyor. Ancak bu kağıt üzerinde sadece. Maçlar sahada kazanılıyor. Sahada kazanmazsanız fikstür avantajının hiçbir avantajı olmaz. Bizim ilk hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Bunu kazanırsak ancak o zaman fikstür avantajının bir anlamı olur. Futbolcularımızla maçlara iyi hazırlanıyoruz, iyi konsantre oluyoruz. Kendimizi, rakibimizi analiz ediyoruz. Ne yapmalıyız? Nasıl hazırlanmalıyız? Nasıl oynamalıyız? Hepsinin planlamasını yapıyoruz. Ama kolay değil. Hele bu zorluk seviyesinde, bu kadar stresli maçları ardı ardına oynamak hiç kolay değil. Sivasspor maçı çok değerli. Bu sefer tek hedefimiz oynayacağımız müsabakayı kazanmak. Bu maçı alırsak bundan sonra maç maç gidip gereken noktaya ulaşacağız.” “Taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” Sergen Yalçın, taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Ligde kalacağımız konusunda umutluyuz. Umutlu olmasak göreve başlamazdık. Çok zor süreç geçireceğiz, kolay değil. Bir kere kredimiz yok. Her oynadığımız maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Ligin bu zamanında bu kolay iş değil. Biraz sabır, biraz mücadele ve taraftarın desteği ile oyuncular bu işi başaracaktır” şeklinde konuştu.