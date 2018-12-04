Sergen Yalçın: ”Kupaya önem veriyoruz”



- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçında sahasında TFF 2. Lig takımlarından K.Maraşspor’u 7-2’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Alınan skor bizi mutlu etti. Kupaya önem veriyoruz ve devam etmek istiyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, alınan skorun mutlu ettiğini söyledi.



Kupa maçlarına önem verdiklerini aktaran Teknik adam Yalçın, ”Kupaya önem veriyoruz ve devam etmek istiyoruz. Çok fazla arka arkaya maçlar geldi. Hafta sonu oynadık, bugün oynadık cuma günü de zorlu bir müsabaka oynayacağız. Oyuncu kadromuzda sakatlarımız var. Çok geniş olmadığı için takım içinde dönemiyoruz ama oyunun 2. bölümü bizim için iyi oldu. Maraşspor'un 10 kişi kalması oyun düzenlerini bozdu onları sıkıntıya soktu. 10 kişi oynamak kolay değil. Hele bu tür maçlarda. Aşağıdaki takımların yukarıdaki takımlarla 10 kişi oynaması çok zor ve bunlarda bunu yaşadı. Futbolun içinde bu gibi şeyler var. Bizim başımıza da hafta sonu geldi. Mutluyuz kazandığımız için. Önümüzdeki lig maçına bakacağız. Cuma günü çok önemli bir maçımız var. Çok kısa zamanda en iyi şekilde hazırlanıp sahada doğru şekilde olmak istiyoruz. Bizim için bundan sonraki süreç inşallah iyi olur” dedi.

“Kadroya birkaç oyuncu katmak istiyoruz” Bir gazetecinin devre arasında transfer düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren Yalçın, ”Henüz tam bir toplantı yapmadık. Bizim de planlarımız düşüncelerimiz var. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Kadroya birkaç oyuncu katmak istiyoruz, şu anda araştırma içerisindeyiz. Henüz yönetimle toplantı yapmadık. Önümüzde daha bir kaç haftalık süreç var. Bu süre bizim için test olacak. Ne yapabiliriz Alanya’yı nasıl güçlendiririz. Ligin 2. yarıları birinci yarıya göre daha zor. 2. yarıda mutlaka güçlü bir şekilde sahada olmamız lazım. İyi bir devre arası kampı ve sahada güçlü bir Alanyaspor olması lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer gerekiyorsa transfer yapacağız” diye konuştu.

“3 puan almak herkes için zor” Bir gazetecinin sorusu üzerine Alanyaspor’da bireysel yapılan hatalara da değinen Yalçın, ”Bugünkü bireysel hata biraz oyunun rahatlığından geldi. Biz kesinlikle hassasız. Oyuncularla konuşuyoruz. Maç kazanıp kaybedebiliriz. Hatalar da var ama biz en az hata yapan takım olmak istiyoruz. Maçları kazanmak kolay değil. 3 puan almak herkes için zor. Ne kadar az hata yaparsak o kadar puan toplarız. Bu hataları minimuma düşürmemiz lazım. Ama zaman zaman bu tür hatalar oluyor tek istediğimiz bunu minimuma indirmemiz lazım bu hataları yapmazsak ligin devamı bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

