Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz”

Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz”

Sergen Yalçın'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Görece Rektör 


- Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidişli gelişli oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler” ifadelerini kullandı. Yeni sezonla ilgili Alanyaspor yönetimiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yalçın, “Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe - Akhisarspor Maçından KarelerFenerbahçe - Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından KarelerFenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Kareler
Sivasspor - Başakşehir Maçından KarelerSivasspor - Başakşehir Maçından Kareler
Josef Sural Gözyaşlarıyla UğurlandıJosef Sural Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı