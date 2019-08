Sergen Yalçın: 'Hedefimiz ligi ilk 8 içinde bitirmek'

-detaylar



- Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Ligin 1'inci haftasında lig için hedef koymak çok mantıklı olmaz ama Malatyaspor olarak ilk 8'in içerisinde bitirirsek herhalde bizim için bir başarı olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz ilk 8'in içerisinde bitirmek" dedi.

Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın başlangıçların her zaman önemli olduğunu belirterek, ilk haftada aldıkları galibiyetin kendilerini rahatlattığını ifade ederek, "Futbolcular fazla maç oynadılar, yorgunlar ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Güzel bir maç oldu. Çünkü 2 tane çok zor maçla başladı oyun. Bu hafta Trabzon'a gideceğiz. 2 tane zor maçla başlamak tabii kolay değil. Bu galibiyet biraz bizi rahatlattı. Oyuncularımızın da biraz rahatlamasına sebep oldu. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. 90 dakikalık bölümde sadece ikinci yarının başında bocaladık. Onun haricinde oyunun tamamında net bir üstünlüğümüz vardı. Özellikle ikinci yarı tamamen bizim kontrolümüze geçti. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Gayet mutlu bir şekilde sezona başladık. Bu hafta da zorlu bir müsabaka oynayacağız Trabzon'da şimdi. Trabzon maçının hazırlıklarına başlıyoruz. İyi hazırlanıp o maça da en güçlü şekilde, en konsantre şekilde hazırlanıp çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Muhtemelen 2-3 tane takviye yapmayı düşünüyoruz" Transfer ile ilgili de açıklama yapan Yalçın, "Transfer konusunda başkan Adil Gevrek çalışıyor İstanbul'da. Muhtemelen 2-3 tane daha oyuncuyu transfer dönemi bitene kadar takıma katmayı düşünüyoruz ama genel olarak kendi oyuncularımız, oynayanların, hem sonradan oyuna giren oyuncuların veya bundan önce oynayan sakat ve cezalı oyuncuların performansından gayet memnunuz. Fakat daha geniş kapsamlı bir kadro elimizde olursa çok daha rahat ederiz. Çünkü 34 haftalık uzun bir maraton var elimizde. Fotoğrafın bütününe bakmak lazım, kısa metrajlı düşünmemek lazım bu işleri. O yüzden biz de 2-3 transfer daha yapıp daha güçlü, daha sağlam bir Malatyaspor oraya çıkarmak istiyoruz birlikte. Hedefimiz bu olursa 2-3 tane daha futbolcu takıma katacağız" ifadelerini kullandı. "8-10 hafta oynadıktan sonra her şey netleşir" Ligi ilk 8 içinde bitirmelerinin kendileri için başarı olabileceğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda hedef koymak için çok erken. Ligin 1'inci haftasında lig için hedef koymak çok mantıklı olmaz ama Malatyaspor olarak ilk 8'in içerisinde bitirirsek herhalde bizim için bir başarı olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz ilk 8'in içerisinde bitirmek. Bitirebilir miyiz? Bilmiyoruz. Sonra da zaman gösterecek, çünkü daha 1'inci haftasından sonra böyle hedeflerle ilgili olacağımız yerle ilgili yorum yapmak gerçekten çok zor. Çünkü önümüzde çok uzun bir zaman var ama böyle bir 8-10 hafta oynandıktan sonra her şey çok daha netleşir diye düşünüyorum." "Trabzon bana göre ligin zor deplasmanlarından bir tanesi" Ligin 2'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçını değerlendiren Yalçın, "Trabzon bana göre ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Çok iyi kadro kurdular bu sene, ciddi bir taraftar desteği var arkalarında ve UEFA'da da iyi gidiyorlar. Kolay bir maç olamayacak tabii, bizi zor müsabaka bekliyor ama ligde bu maçları oynayacağız. Oynayacağımız 8-10 tane çok zorlu deplasman var. İyi hazırlanıp, konsantre şekilde gidip almamız gerek en iyi neticeyi alıp, oradan dönmeye çalışacağız. Zaten ondan sonra içeride oynuyoruz. Bir milli maç arası gidiyor. 3 maçlık bir periyottan sonra ara giriyor lige. O araya kadar 3 maçta iyi bir puan alabilirsek, en azından araları iyi değerlendirip ondan sonra daha moralli bir şekilde lige devam edebiliriz" diye konuştu.