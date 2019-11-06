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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sergen Yalçın: '(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk' - MALATYA

Sergen Yalçın: '(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk' - MALATYA

Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk" - MALATYA - Orduzu Pınarbaşı Tesislerinde BtcTurk Yeni Malatya spor'un antrenmanından görüntüler - BtcTurk Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2 - 2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.

Teknik Direktör Rektör 

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