Sergen Yalçın: "(Halis Özkahya) Hakemin tavır ve davranışlarına şoke olduk" - MALATYA - Orduzu Pınarbaşı Tesislerinde BtcTurk Yeni Malatya spor'un antrenmanından görüntüler - BtcTurk Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2 - 2 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili, "Bir hakemin amacı oyuncular veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum, 4 UEFA kupası oynadım, hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadım. Biz hakemin tavır ve davranışlarına şok olduk." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım