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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Sergen Yalçın maç sonu açıklama

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 

-Guilherme

- SİVAS

- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında DG Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonu Guilherme hakkında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Bakalım transfer bitene kadar netleşir” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor’un kendilerinden güçlü olduğunu ifade etti.
Yalçın, “İki ayaklı maçlarda böyle bir skorun altından kalkmak tabii ki kolay değil, zor bu skorun altından kalkmak. Çok basit goller yedik. Oyuna iyi başlamadık. Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık bu akşam. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur” dedi.
“O Konu ile ilgili fazla bir bilgim yok” Adı Beşiktaş ile anılan Guilherme ile ilgili yöneltilen soruya ise Yalçın, “Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Tam olarak ne olup ne bittiğini bilmiyorum. O Konu ile ilgili fazla bir bilgim yok. Şuanda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de onu ikinci yarı kullandık. Hafta sonu da kullanmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Bakalım transfer bitene kadar netleşir” cevabını verdi.
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