Sergen Yalçın, 20 bin taraftarın önünde imzayı attı
Beşiktaş ' ın 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park ' ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza attı. Sergen Yalçın hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını belirtirken, Başkan Ahmet Nur Çebi de, Sergen Yalçın ' ın gösterdiği tavır ve anlayış için kendisine teşekkür etti.
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