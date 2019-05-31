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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Şenol Güneş: 'Takımın oyun anlayışından memnunum' - ANTALYA Video

Şenol Güneş: 'Takımın oyun anlayışından memnunum' - ANTALYA Video

Şenol Güneş: "Takımın oyun anlayışından memnunum" - ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Teknik Direktör Nani Rektör Hazırlık Maçı 

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