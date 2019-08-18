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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Şenol Güneş, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izledi

Şenol Güneş, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izledi

Şenol Güneş'in stattan ayrılması

Dera Deprem Rektör 

-Selim Soydan'ın stattan ayrılması

- Şenol Güneş tribünde İSTANBUL

- Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribündeki yerini aldı. TFF Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun açılış haftasında Kasımpaşa, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş'e Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan eşlik etti. 2 isim maçın sonlarına doğru stattan ayrıldı. Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın isminin verildiği sezonun ilk haftasında hem Kasımpaşa hem de Trabzonsporlu futbolcular ısınma öncesinde sahaya “Cemil Usta Sezonu’nda bütün takımlara başarılar dileriz” pankartıyla çıktılar. Seremoni öncesinde ise 2 takım futbolcuları 17 Ağustos depreminin 20. yılı için "Afete hazır ol" afişleriyle sahada yer aldı.
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