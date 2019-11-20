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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şenol Güneş’in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

Şenol Güneş’in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden genel ve detay görüntüler

- GİRESUN

Eski Milletvekili Kabristan Cenaze Namazı Milletvekili Rektör 


- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in dünürü Emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti. Gelleci, Giresun’un Espiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da vefat eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in dünürü emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci (78) son yolculuğuna uğurlandı. Espiye Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kelleci ilçenin Hacıköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kelleci’nin cenazesine eski milletvekili Faruk Özak, Espiye Belediye Başkan Vekili Selahattin Hürüz, daire amirleri ve yakınları katıldı.

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