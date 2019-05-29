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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şenol Güneş: 'Cenk’in açıkta hem yardım etmesi hem de santrforu tamamlaması bir zenginlik getiriyor' - ANTALYA

Şenol Güneş: 'Cenk’in açıkta hem yardım etmesi hem de santrforu tamamlaması bir zenginlik getiriyor' - ANTALYA

Şenol Güneş: "Cenk’in açıkta hem yardım etmesi hem de santrforu tamamlaması bir zenginlik getiriyor" - ANTALYA - A Milli Futbol Takımının Antalya Kampı - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamasıANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.(4)

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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