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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın hazırlık maçını izledi - SALZBURG

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın hazırlık maçını izledi - SALZBURG

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıŞenol Güneş'ten Avrupa çıkarması - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet içinde yeni isimler olacaktır"SALZBURG (AA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay - yıldızlı takımda yeni futbolcular dahil edeceklerini söyledi.

Türk takımlarının ve Türk oyuncuların forma giydiği diğer ekiplerin Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyen Şenol Güneş, Beşiktaş ile Udinese arasında Avusturya'da oynanan özel karşılaşmayı da yerinde takip etti.Güneş, Salzburg 'daki Grödig Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adam, Avrupa'da birden fazla iş için geldiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Abdullah hoca, oyuncu olarak da beraber çalıştığım biri. Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Özel bir tarafı var. Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine yeni sezon için başarılar diledim. Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz. Avrupa'da Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye gittik. Rapid Wien, Austria Wien ve Schalke 04'ü gördük. Aynı zamanda kamp yerleri vardı. Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda yerleşik olarak kalacağımız yeri gördük. Takımlarımızın Türk futbolunun temeli olduğunu, pramitin tepesinde de A Milli Takım olduğunu düşünerek herkesle birlikte olmaya çalışıyoruz. Erol Bulut, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'la da görüştük."Avrupa kulüplerindeki Türk futbolcuları yakından takip eden Güneş, "Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet içinde yeni isimler olacaktır. Suat Serdar'ın durumu var. Villareal - Schalke 04 maçını izledim. Gündüz de Schalke 04 - Alanyaspor maçındaydım. Orada da Münir Levent Mercan, Görkem Can, Ahmed Kutucu gibi oyuncuları görme şansım oldu. Schalke 04'te 5 - 6 Türk oyuncu var. Hemen hemen takımın yüzde 25'i Türkler. O kadar fazla oyuncu olması bizim oyuncularımızın çıkabildiğini gösteriyor. Ancak Almanya'da çıkarıyoruz. Yeni dönemde Türkiye'den çıkan oyuncularımız var. İnşallah hepsi başarılı olur ve harmanlarız ama öncelikle yarışta önde olmamız lazım." diye konuştu.

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