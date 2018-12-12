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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Senegalli 2 futbolcu Diyarbakırspor ile anlaştı - DİYARBAKIR

Senegalli 2 futbolcu Diyarbakırspor ile anlaştı - DİYARBAKIR

- Diyarbakır spor'un Senegalli oyuncuları Badiane Moustapha Theodore Liman ve Ciss İbrahim'in detay görüntüleri - Röportajlar - Futbolcuların restoranda yemek yemeleri - Detay görüntülerDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 1. Amatör Küme'de mücadele eden Diyarbakır spor, Senegalli forvet oyuncusu Badiane Moustapha Theodore Liman ve stoper Ciss İbrahim ile anlaştı. Diyarbakır spor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl, 2011 yılında Süper Lig'e veda ettikten sonra 4 sezon üst üste küme düşerek amatör lige kadar gerilediklerini anımsattı.Hedeflerinin profesyonel lige Diyarbakır spor'u tekrar çıkarmak olduğunu belirten Akyıl, Senegalli Liman ve İbrahima'yı takıma kazandırdıklarını söyledi.

Antrenör Ali Akyıl ise söz konusu futbolcuların sezonun ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla ocak ayından itibaren forma giyebileceğine işaret ederek, "Futbolcularla iletişim konusunda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız durumlarda telefonda bulunan dil çeviri programıyla anlaşıyoruz. Ayrıca kulüpte İngilizce bilen futbolcumuz da yardımcı oluyor." dedi.
- Futbolcular Diyarbakır 'ı sevdiLiman, Diyarbakır 'ın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bu takım için elimden geleni yapacağım ve olabildiğince gol atacağım. Diyarbakır 'ın yemeklerini özellikle de ciğerini çok sevdim." diye konuştu.

Bild Amatör Lig Amatör Forma İngilizce 

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