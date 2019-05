Semih Özsoy: “Bize gönderme yapanlar kendilerine baksınlar nasıl buralara gelmişler”

- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, “Bizim dediğimiz her şey çıktı. Şantajla elimizde şunlar var dediler. Beni mahkemeye vereceklerdi hala vermediler. Bunlarla Türk futbolu bir yere gitmez. Bize gönderme yapanlar kendilerine baksınlar nasıl buralara gelmişler” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Kötü bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Başkanın tabiri ile kabus gibi. Bizim için sıkıntılı. Kısmen inişli çıkışlı oldu. Mutlaka hatalar yapılmış ki bunların sonucu olarak buraya geldik. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Ersun hocayla bir düzeliş var. Sizde takdir edersiniz ki taraftarımız bunlara layık değil. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye yarın sabahtan itibaren ne yapabiliriz diye aksiyona geçirme durumundayız” dedi.

“Şampiyonluk için mücadele sözü veriyoruz” Gelecek sezon şampiyonluk durumu hakkında konuşan Özsoy, “Şampiyonluk için elimizden gelen bütün mücadelenin sözünü veriyoruz. Fenerbahçe camiası şampiyonluklara alışık, layıktır. Şampiyonluk için taraftarlar tabii ki de haklılar. En büyük mücadelemiz bu olacak” diye belirtti.

Başakşehir’den transfer edilecek oyuncular hakkında sorulan soruya cevap veren Semih Özsoy, “İsim isim değerlendirme durumunda değiliz. Ama görüşme, düşünceler var. Sezon çerisinde yapılan planlamalar vardı. En kısa sürede harekete geçeceğiz” diye ifade etti.

“Esas olan Yargıtay’daki ana dava” Kumpas davası hakkında konuşan Özsoy, “Esasında gündemi oluşturuyor bu durum. Fakat bu 12. kumpas davası. Ama esas olan Yargıtay da ki ana dava. Onun bir an önce sonuçlandırıp adının konulması sonuçları teşkil eder. Öteki davada müşteki olarak Fenerbahçe gözükmemesi rağmen buna da gideceğiz. Yargıtay da ki dava lehimize sonuçlandığında daha somut adımlar atabiliriz. Cuma günü çağlayanda çok daha kalabalık çok daha organize şekilde orada olacağız. Şimdiye kadar takip ettiğimiz gibi davaları takip edeceğiz” dedi.

“1 Haziran’daki seçim umarım milat olur” Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine değinen Semih Özsoy, “Bizim söylediklerimizde devamlılık vardır. Biz ne demek istediğimizi tüm sezon boyunca söyledik. Sezon bizim için kötü olduğu kadar lig içinde çirkin olduğunu söyledik. Saha dışı olaylar saha içi olaylardan daha fazla konuşuldu. umarım 1 Haziran’daki seçim milat olur. Eski zihniyetin gönderilmesi olur. Bizim açımızdan iyi bir lig iyi bir sezon olmadı. Bizim kişi takımlarla davamız olmadı fikirlerle oldu. Biz şampiyonluğu kovalayan Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Mücadele ettiğine inanan saha içi olaylarıyla hakkıyla emeğiyle ne olursa olsun çalışan kovalayan her takım bunu hak etmiştir. Buna inanan her takım da tebriğimden kendine pay çıkartabilir” şeklinde konuştu.

“Mahkemeye vereceklerdi hala vermediler” Ligin durumu hakkında görüşlerini belirten Özsoy, “Bu lig sonuçlandı bitti küme düşenlerde belli oldu. Önümüzdeki günlerde önlü arkalı değerlendiririz. Burada bizim maçımızdan sonra başka maçı değerlendirmek çok şık olmaz. Bizim dediğimiz her şey çıktı. Şantajla elimizde şunlar var dediler. Beni mahkemeye vereceklerdi hala vermediler. Bunlarla Türk futbolu bir yere gitmez. Bize gönderme yapanlar kendilerine baksınlar nasıl buralara gelmişler” diye ifade etti.

“TFF’de temsilcilik için kimseyle pazarlığımız olmadı” TFF seçimlerinde temsilci konusuna değinen Özsoy, “Seçim sürecinde bu düzenin sistemin yanlış olduğunu söyledik. Defalarca gündeme getirdik. Bu sistemin yanlış olduğunu düşünürken bizim kimseye teklifimiz pazarlığımız olmadı temsilcilik için” dedi.

Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’ye geleceği konusunda sorulan soruya cevap veren Özsoy, “Bizim Abdullah Avcı ile görüşmemiz olmadı. Ersun hocamızla yola devam ediyoruz” diye cevapladı.