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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selanik karıştı Haberi

Selanik karıştı Haberi

Paok taraftarları ve polisler arasında yaşanan arbede

- - Savvidis’in cezasına tepki ATİNA

Polis Protesto Güvenlik Güçleri Nani Arbede 


- Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok’ta silahla sahaya giren Başkan Ivan Savvidis’in 3 yıl men cezası almasının ardından taraftarlar alınan kararı protesto etti. Silahlı Başkana verilen karar Selanik’te protesto edildi. Yunanistan Ligi’nde oynanan Paok - AEK Athens mücadelesinin 80. dakikasında sahaya silahla girerek, futboldan 3 yıl men edilen Ivan Savvidis’in cezası protesto edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Yunanistan Başbakanı Alkesis Çipras’ın konuşma yapacağı otelin önünde gösteri yaptı. Paok taraftarlarıyla birlikte sol görüşlü sendikalara mensup kişilerin de katıldığı protestoda büyük arbede yaşandı. Takımlarının haksızlığa uğradığına inanan Paok taraftarları, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. 3 yıl süreyle resmi müsabakalara girişi yasaklanan Paok Başkanı Ivan Savvidis, Paok ile AEK arasında oynanan mücadelenin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol sonrasında sahaya silahla dalarak, karşılaşma hakemini tehdit etmişti.
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