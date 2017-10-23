Sebahattin Şirin (Sebo Reis) Beyaz Futbol'a konuştu



Sosyal medyada bir anda gündem olan kareografide FETÖ'ye mesaj mı verildi? sorusu akıllara takıldı.



FETÖ TERÖRİST BAŞI GÜLEN'İN SÖZLERİ



Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Ayağa kalk Sakarya' ifadelerini kullandıktan sonra ayağa kalkmıştı





BU PANKART BURSA'DA AÇILMIŞTI



Beyaz Futbol'a bağlanan Galatasaray tribünün lideri Sebahattin Şirin 'Bir kaç senedir kulübmüzün üzerinde karabulutlar dolaşıyordu. Geçen sene Bursa'da bir pankart açılmıştı. Bu pankart sosyal medyada çok dolaştı. Biz de bu kareografileri hangi maçta yapıyoruz, büyük maçlarda. Onun içinde bu maça denk geldi.' diye konuştu.

