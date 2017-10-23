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23 Ekim 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Sebahattin Şirin (Sebo Reis) Beyaz Futbol'a konuştu

Sebahattin Şirin (Sebo Reis) Beyaz Futbol'a konuştu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı ünlü film karakteri Rocky Balboa'nın kullanıldığı görsellerin iki yanında yer alan, 'Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa Kalk' yazısı tartışmalara neden oldu.

Pensilvanya Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 


Sosyal medyada bir anda gündem olan kareografide FETÖ'ye mesaj mı verildi? sorusu akıllara takıldı.

FETÖ TERÖRİST BAŞI GÜLEN'İN SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Ayağa kalk Sakarya' ifadelerini kullandıktan sonra ayağa kalkmıştı


BU PANKART BURSA'DA AÇILMIŞTI

Beyaz Futbol'a bağlanan Galatasaray tribünün lideri Sebahattin Şirin 'Bir kaç senedir kulübmüzün üzerinde karabulutlar dolaşıyordu. Geçen sene Bursa'da bir pankart açılmıştı. Bu pankart sosyal medyada çok dolaştı. Biz de bu kareografileri hangi maçta yapıyoruz, büyük maçlarda. Onun içinde bu maça denk geldi.' diye konuştu.
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