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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi İzle

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi İzle

ödül töreninden görüntüler

- ANTALYA

İngiltere Ödül Töreni İsveç Aria Gori 


- Antalya’da Özaltın Holding tarafından düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde yapılan organizasyonda 7 ülkeden 70 sporcu mücadele etti. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ilki yapılan turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten sporcular katıldı.
Turnuvanın Gros kategorisinde Beyhan Benardete, 72 gross skorla birinci oldu. İkinciliği 67 skorla Daria Horokhovska, üçüncülüğü ise 64 skorla Elvira Rastvorseva elde etti. A Kategorisi'nde 79 skorla Beyhan Benardete, B Kategorisi'nde 76 skorla Veronika Rastvorseva, C Kategorisi'nde ise 79 puanla Olena Teslenko birinci oldu. Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi.
Dereceye girenlere ödülleri Özaltın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri Yunus Özaltın, Elif Özdemir ve Melis Özaltın tarafından verildi.

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