- 10. Sea To Sky Enduro Yarışları - Dağ etabında dereceye giren sporcular için ödül töreni - Etap birincisi Mario Roman ile röportaj - Etap ikincisi Wade Young ile röportaj - Etap üçüncüsü Graham Jarvis ile röportaj Sea To Sky Enduro Yarışları - Antalya 'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen yarışların dağ etabının birincisi İspanyol Mario Roman: - "Kazandığım için çok mutluyum"ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın son gününde dağ etabını birinci tamamlayan İspanyol sporcu Mario Roman, kazandığı için mutlu olduğunu bildirdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların dördüncü gününde dağ etabı gerçekleştirildi. Bu etapta dereceye giren sporcular için Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde ödül töreni düzenlendi. Etap birincisi Mario Roman'a ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ikincisi Güney Afrikalı Wade Young'a ödülünü Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, üçüncüsü İngiliz Graham Jarvis'e ödülünü ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.Etap birincisi Mario Roman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü kanyon etabını da rakibine karşı iki dakika farkla kazandığını anımsattı.Dağ etabında sisten dolayı bir ara kaybolduğunu anlatan Roman, "Son tırmanmada çok iyi tempo yakaladım. Kayaların üzerinden atlayıp geldim. Son bölüm çok heyecanlıydı. Kazandığım için mutluyum." dedi. Etabı ikinci sırada tamamlayan Wade Young da tempolu başladığını, sonlara doğru yorulduğunu dile getirerek, "Mario'nun gerisinde kaldım. Çok az farkla ikinci oldum. Seneye yine burada olacağım." diye konuştu. Graham Jarvis ise kendisinin de zorlu etapta bir ara siste kaybolduğunu, bitiş noktasına Mario Roman ile Wade Young'dan sonra ulaştığını belirterek, Antalya 'da yarıştığı için mutlu olduğunu ifade etti. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir de plaj, orman, kanyon, dağ etaplarıyla organizasyonun 10. yılını geride bıraktıklarını, sporcuların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.
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