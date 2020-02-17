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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Satrançta olimpiyat hedefi ilk 10'a girmek - ANTALYA İzle

Satrançta olimpiyat hedefi ilk 10'a girmek - ANTALYA İzle

- Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının düzenlediği salon - Satranç oynayanlardan görüntüler - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile röportajSatrançta olimpiyat hedefi ilk 10'a girmek - Bu yıl Rusya'nın başkenti Moskova'da 5 - 18 Ağustos'ta düzenlenecek 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na katılacak Türk Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: - "Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu. Bu 1 milyon sayısı, Türkiye'deki bir spor branşının elde ettiği tek rakam olarak karşımızda duruyor"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda genç bir milli takımla katılacaklarını belirterek, hedeflerinin ilk 10'a girmek olduğunu bildirdi.Tulay, AA muhabirine, geçen yılı her anlamda başarılı geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı ve FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası gibi dört önemli uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Tulay, 2019'a başlarken 45 uluslararası madalya hedefleri olduğunu, yılı 54 madalyayla kapattıklarını dile getirdi.Bu yıl yine 45 madalya hedefini belirlediklerini anlatan Tulay, şunları kaydetti:"2020'de organizasyonlarımız devam ediyor. Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. 8 Mart'ta Arzum'un desteğiyle Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasını yapacağız. Hemen arkasından okul sporları Türkiye finallerini yapacağız. Çocuk ve yıldızlar takım turnuvalarını yapacağız. Temmuz'da liglerimizi, ardından Türkiye şampiyonası yapacağız. Yılı bitirirken en önemli organizasyon olarak, 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nı Antalya 'da yapacağız. 2020 yılı çok yoğun bir yıl olarak önümüzde duruyor." - "Milli takımları gençleştirdik"Bu yıl satrançta olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Tulay, A milli takım sporcularının Rusya'nın başkenti Moskova'da 5 - 18 Ağustos'ta düzenlenecek 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na hazırlandıklarını bildirdi.Tulay, milli sporcuların ranking sıralamasına göre Türkiye'nin şu anda dünyada 27. sırada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Ancak biz 2016 Satranç Olimpiyatları'nda 6. olduk. Hemen arkasından da dünya beşincisi olduk. Geçtiğimiz yıl olimpiyatlar takımlarımızı biraz gençleştirdik. Özellikle kadın milli takımımızı gençleştirdik. Şu anda hedefimiz olimpiyatlarda ilk 10'a girmek. Sporcularımız çalışıyor. Şu anda 935 bin lisanslı sporcumuz var. Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu. Bu 1 milyon sayısı, Türkiye'deki bir spor branşının elde ettiği tek rakam olarak karşımızda duruyor. İki ay içerisinde bu hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum."

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