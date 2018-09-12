Satrançta hedef olimpiyatlarda derece - MERSİN İzle
- Satranç taşlarından detaylar - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile röportaj - Satranç oynayanlardan detaylar - Genel ve detay Satrançta hedef olimpiyatlarda derece - Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Eylül - 6 Kasım tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde yapılacak 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda yükselen başarı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor - Federasyon Başkanı Gülkız Tulay: - "2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda beşinci olarak Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attık. Olimpiyatlardan da güzel sonuçlar ve dereceler alarak dönmek istiyoruz"MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 23 Eylül - 6 Kasım tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda dereceye girerek, yükselen grafiği sürdürmek istediklerini söyledi.
Tulay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de satranca olan ilginin arttığını belirterek, ülke genelinde çok sayıda uluslararası organizasyon düzenlendiğini dile getirdi.Satrançta 890 bin lisanslı sporcularının olduğunu bildiren Tulay, okullarda açılan satranç sınıflarının sayısının da 21 bini geçtiğini ifade etti. Gülkız Tulay, "büyük usta" sayısının da 13'e ulaştığını belirterek, son yıllarda daha çok genç sporcuların bu unvanı elde etmeye başladığını aktardı.Son 5 yıl içerisinde büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Tulay, 2012 yılında 75 olan unvanlı sporcu sayısının 175'e ulaştığını kaydetti. Tulay, Satranç A Milli Takımı'nın dünya genelindeki sıralamasının gün geçtikçe yükseldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Bu yıl katıldığımız turnuvaların birçoğundan madalyalar ve kupalar alarak döndük. Gürcistan'da yapılacak 43. Dünya Satranç Olimpiyatı, bizim için çok önemli bir yere sahip. Milli takımız daha önceki yıllarda olduğu gibi en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek. Azerbaycan'da 2016 yılında yapılan 42. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkemiz altıncı olarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu satranç tarihindeki büyük bir başarıdır. 2012 yılında 42. sıradayken, dört yıl sonra altıncı sıraya kadar yükseldik. Bu başarı sayesinde katılmaya hak kazandığımız 2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda beşinci olarak Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attık. Olimpiyatlardan da güzel sonuçlar ve dereceler alarak dönmek istiyoruz."Gülkız Tulay, milli sporcuların olimpiyat için hazırlıklarını sürdüğünü sözlerine ekledi.Gürcistan'ın Batum kentinde, 23 Eylül - 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'na, 189 ülkeden 4 bin satranç oyuncusunun katılması bekleniyor.