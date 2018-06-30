Sarıyer'de stat ve tesis sıkıntısı Haberi



- Sarıyerspor Kulübü yönetici Ali Büyükasar, yeni sezon öncesi stat ve tesis konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek istedi. Sarıyerspor Kulübü yönetici Ali Büyükasar, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yeni sezon hakkındaki hedefler ve kullandıkları statla ilgili sorunlarla açıklamalarda bulundu. 20 Mayıs’taki kongrede Saffet Akkoyun’un başkan seçildiğini ve kendisinin de yine yönetimde yer aldığını hatırlatan Büyükasar, “Bu seçim Sarıyer camiasına hayırlı olsun. Bu sene hedeflerimiz büyük. Her sene şampiyonluk parolası ile yola çıkıyoruz fakat 16 senedir bunu gerçekleştiremiyoruz. Sarıyer’in mazisi çok kuvvetli bir kulüp. Olmamız gereken yer Süper Lig. Kısa vadede akıllı çözümlerle bir üst lige çıkmamızın kolay olduğuna inanıyorum. Doğru hoca tercihi yaptık bu sene. Alt ligleri bilen, şampiyonluk yaşamış Serdar Bozkurt’u aldık. Onun beraber yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. İç transferde takımın iskeletini oluşturan oyuncuları tuttuk. Dış transferde de 4 tane futbolcu aldık. 5-6 tane daha transfer olacak. Yeni eski dengesini iyi yapıp, 23-24 kişilik iyi bir kadro yapıp, şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"Devlet büyüklerimizin bize yardım etmesi lazım" Büyükasar, maçlarını oynadıkları statla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Yusuf Ziya Öniş Stadyumu lokasyon olarak değerli bir yerde. Fakat çağın gerisinde kalan bir stat. Biz statta kiracı olarak bulunuyoruz. Bu konu ile ilgili devlet yetkilileri ile ilgili temaslarımız da bulunuyor. En azından stadın Sarıyer Spor Kulübü’ne tahsisi olursa, biz kendi imkanlarımızla da bir kısmını yenilebiliriz. Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleri olursa Sarıyer büyük bir tesis kazanmış olur. Stadımızda 80’li yıllardan kalma bir atmosfer sürüyor. Zakeriyeköy’deki kamp tesisleri ve mevcut kulüp binamızın da yenilemesi gerekiyor. Bu tesisleşme olayları yönetim kurulu ve başkanla ile olacak işler değil. Devlet büyüklerinin ve yetkili mercilerin bize yardım etmesi lazım" diye konuştu.

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