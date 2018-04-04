'Saraybosna Prensesi'nin hedefi olimpiyatlar - İZMİR İzle

"Saraybosna Prensesi"nin hedefi olimpiyatlar - İZMİR - Defne Günce Kılıç'ın buz pateni yapması - Türkiye Buz Pateni Milli Takımı Antrenörü Gamze İyiiş Güner ile röportaj - Defne Günce Kılıç ile röportaj - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada 3'ü birincilik olmak üzere Türkiye'ye üst üste 4 kez madalya getiren 12 yaşındaki Defne Günce Kılıç, şimdi de gençlik olimpiyatlarına katılmak için çalışıyor - Türkiye Buz Pateni Milli Takımı Antrenörü Güner: - "Defne, çok hırslı bir sporcu ve havada çok hızlı kapanabiliyor. Karada ve buz üstünde bir haftada 24 saat antrenman yapıyor"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen buz pateni şampiyonasından 4 yıl üst üste madalya ile dönen 12 yaşındaki Defne Günce Kılıç, Türkiye'yi gençlik olimpiyatlarında temsil etmek istiyor. İzmir 'de 2005 yılında dünyaya gelen Defne Günce, henüz 6 yaşında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buz pisti ile tanıştığı günden beri buz üstünde 14 madalya kazandı.Madalyalarından 7'sini uluslararası organizasyonlarda elde eden Defne Günce'nin en büyük başarıları ise Saraybosna'da her yıl gerçekleştirilen "Sarajevo Open" organizasyonunda oldu.Defne Günce, minik kızlarda 3 yıl üst üste altın madalyaya kazandıktan sonra bir üst aşama olan basic novice A 2 kızlar kategorisine geçerek 12 - 14 yaşlarındaki rakipleriyle yarıştı ve bu yıl da dereceye girdi.Türkiye'den Anna Deniz Özdemir'in birinci, Defne Çetin'in ikinci olduğu mart ayındaki yarışmada, Defne Günce de İtalyan, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersekli rakiplerini geride bırakarak bronz madalyayı boynuna taktı.Saraybosna'da kazandığı zaferler dolayısıyla "Saraybosna prensesi" olarak anılan Defne Günce, şimdi her hafta buz üstünde ve karada yaklaşık 24 saat antrenman yaparak gençlik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor. - Antrenörü umutluTürkiye Buz Pateni Milli Takımı Antrenörü Gamze İyiiş Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Defne Günce'nin buz üstüne ilk çıktığında yeteneğini keşfettiklerini ve özel takıma aldıklarını söyledi.
Defne Günce'nin çok yüksek performansla yarışlara hazırlandığını ifade eden Güner, "Buz patenine 2011 yılında başlamasına rağmen çok büyük gelişme gösterdi. Bu yıl Sarajevo Yarışması'nı Türkler aldı, ne mutlu onlar arasında Defne Günce de var." dedi. Güner, sporcusunun artık çok daha zor seviyelerde yarıştığını kaydederek, şöyle konuştu:"Defne, çok hırslı bir sporcu ve havada çok hızlı kapanabiliyor. Karada ve buz üstünde bir haftada 24 saat antrenman yapıyor. Çok düzenli besleniyor. O kadar ince ki onu görenler 'çırpı bacaklarıyla nasıl kayabiliyor' diye düşünebilir. Aksine çok güçlü bir yapıya sahip. Hedefi gençlik olimpiyatlarına katılabilmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek."Güner, Defne Günce'nin 13 - 15 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak milli takım seçmelerine katılacağını ardından 2021 yılında Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Olimpik Gençlik Festivali için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.Oyunlarda Defne Günce'nin büyük başarı elde edeceğine inandığını belirten Güner, figür pateninde çalışan sporcusunun "patlayıcı kuvvet" adını verdikleri teknik özelliğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi. - "Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek isterim"İlköğretim 7. sınıf öğrencisi Defne Günce de her gün en az 1 saat buz üstünde çalıştığını, bunun yanı sıra buz pateninde başarılı olabilmek için bale, cimnastik ve dans eğitimi aldığını ifade etti. Her gün okuldan sonra çalışmaya başladığını söyleyen Defne Günce, şunları kaydetti:"Buz patenine kursiyer olarak başlamıştım. Azim ve çalışma gerektiren bir spor. Antrenmanları aksatmamaya çalışıyorum. Okula da önem veriyorum. Zaten zor bir spor. Diğer spor dallarında da başarılı olmayı gerektiriyor. Ama ben çok seviyorum. Buz üstünde kendimi çok özgür hissediyorum. Çok iyi bir sporcu olup Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek, oradan da madalya getirmek isterim. Bu şekilde ülkemi gururlandırabilirim."Defne Günce'yi antrenmanlara getiren dedesi Arif Kılıç ise torununun azmi ve disiplinine hayran olduklarını, biraz daha genç olup onunla buz pateni yapabilmeyi çok istediğini aktardı.