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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfaspor'da Emin Yetim yeniden başkan

Şanlıurfaspor'da Emin Yetim yeniden başkan

- Kongrenin yapıldığı salondan görüntü - Divana teşekkür eden kulüp üyelerinden detay - Kulüp başkanı Emin Yetim'in konuşmasından detay - Futbolcusu Mertcan Çam'ı darp ettiği gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyeti cezası bulunan Emin Yetim, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkanlığa seçildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa spor Kulübünün olağan genel kurulunda Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi.Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan genel kurul, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.
Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şanlıurfa spor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.

Dera Genel Kurul 

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