Sandıklı’dan milli maça marşlı destek

--Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop konuşması

--Ögrencilerden Ömer Akgül ve Yılmaz Şeker konuşmaları

--Ögrencilerin marş söylemesi

--Genel Görüntüler



- - 200 öğrencin Türkiye ve Yunanistan arasındaki maçı izlemek için Antalya'ya gitti AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden 200 öğrenci, bu akşam Türkiye ile Yunanistan milli futbol takımları arasındaki oynanacak hazırlık maçını izlemek için besteledikleri maçı seslendirip Antalya'ya gittiler. Sandıklı Kaymakamlığı ile Sandıklı Belediyesinin organizasyonu ile ilçedeki okullardan 200 öğrenciye Futbol Federasyonundan temin edilen biletlerle maçı izlemek imkânı sağlandı. Antalya’ya hareket etmeden önce Sandıklı 15 Temmuz meydanında toplanan öğrencilere hitap eden Kaymakam Eflatun Can Tortop ’’Sizlerin milli maça gideceğinizi düşününce kendi gençliğim aklıma geldi. Ben de ilk milli maçı Ankara'da Türkiye Galler maçını izlemiştin daha sonra Milli takımımızı İngiltere de de izledim. Bu organizasyonda bizlere destek veren Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e, Adalya tesisleri sahibi Barış Şeker beye teşekkür ederim. Kazasız belasız sağlıcakla gidin gelin‘’ dedi.

Öğrencilerden Ömer Akgül ile Yılmaz Şeker de, Sandıklı spor U 16 takımında oynadıklarını ilk defa bir milli maç seyredecek olmaktan heyecanlı olduklarını ve amaçlarının ilerde abileri gibi milli takıma yükselmek olduğunu söylediler. Milli takıma başarılı dileyen pankartı açan ve besteledikleri marşı söyleyen öğrenciler otobüslere binip Antalya’ya hareket ettiler.

