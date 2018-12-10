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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sandıklı’da bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi Haberi

Sandıklı’da bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi Haberi

-Bilardo turnuvasına katılanların bilorda oynaması

Yarış Para Ödülü Sparta Karahisar Bilardo 

--Birinci ve ikinciden röportaj
--İşletme sahibi röportaj
--Genel görüntüler

- AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir bilardo işletmesi tarafından bölgesel turnuva düzenlendi.
Sandıklı ilçesi Çakır mahallesinde bulunan bir bilardo salonu tarafından düzenlenen turnuvaya Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinden toplam 32 sporcu katıldı.
Sabah başlayan ve akşam 24’de sona eren turnuvada dereceye girenlere para ödülü verildi.
Turnuvada 1. Isparta bölgesinden İbrahim Altuntaş, 2. Manisa bölgesinden Mustafa Yıldız, 3. Afyonkarahisar’dan Ahmet Özaydın ve 4. Isparta bölgesinden Süleyman Boz oldu. Turnuvayı düzenleyen Ümit Okca, "Mekân bilardo olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz turnuvayı tamamladık. Çevre illerden arkadaşlarımız sağ olsunlar bizleri kırmadılar turnuvaya katıldılar. Güzel çekişmeli maçlarımız oldu. Dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini verdik. İnşallah seneye tekrardan yapacağız. Amacımız gençlerimize bilardoyu sevdirmek" dedi.
Yarışmanın birincisi İbrahim Altuntaşlar, "Isparta'da olduğum için yakın bölgedeki turnuvalara iştirak ediyorum. Bu sene de katıldık. Güzel turnuva idi. Emeği geçenlere teşekkürler" dedi.
Turnuva ikincisi Mustafa Yıldız ise, "Akşama kadar yorulduk. Ama yorulduğumuza değdi" dedi.

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