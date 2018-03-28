Sancaktepe Belediyesi Sporcu Performans Laboratuvarı karne töreni gerçekleşti Haberi

-Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in konuşması

-Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması

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- - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de törene katıldı.

İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi Sporcu Performans Laboratuvarı karne töreni, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla ocak ayında açılışı gerçekleşen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sancaktepe Belediyesi Sporcu Performans Laboratuvarı'nda ölçümü gerçekleştirilen sporcu adaylarından 2600 kişinin sporcu karnesinin dağıtım töreni yapıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in katıldığı törenle sporcular karnelerini aldı. Sancaktepe'de yaşayan 7-11 yaş arasındaki çocukların fiziksel uygunluklarına göre branşlara yönlendirilmesi ve antrenmanın bireysellik özelliğine göre uygun olan en doğru antrenmanı yapabilmeleri için laboratuvar ortamında ve spor alanlarında testler yapıldı. "Türkiye’de sayısal olarak İBB’den sonra iki numarayız" Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Başkanımızın katılımıyla Sancaktepe Sporcu Laboratuvarı'nda teste tabii olan 3 bin 500 öğrencimizin karne merasimine katıldık. Çocuklarımızın tıbbi ve fiziksel ölçümlerini yapıyoruz. Yapılan testlere göre de spor branşlarına yönlendiriyoruz. Yönlendirdiğimiz alanda yürümelerine teşvik ediyoruz. Sancaktepe Belediyespor olarak da şu anda 21 bin lisanslı sporcumuzla Türkiye’de sayısal olarak İBB’den sonra 2 numarayız. Galatasaray Kulübü, büyük kulüp onu geçemeyiz ama onun altında sporcu sayısı itibariyle altyapı ve müessese yatırımlarımız oldu. Başkanımıza da Sancaktepe’ye teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"15-20 yıl içinde buradan dünya şampiyonları çıkacak" Törene katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada "İsmail Erdem söylediğinde, samimi söylemem gerekirse beklemiyordum. Hem şaşırdım hem mutluyum. Türkiye çok büyük bir ülke, çok büyük potansiyeli var. Umuyoruz ki Sancaktepe’nin bu hamlesi Türk Sporu'na öncelik olur. Burada performans testi yapılarak 7-11 yaş arası 4 bine yakın çocuğun olimpik bir şekilde hazırlaması, Türkiye’ye müthiş bir hizmet. Şuna eminim ki 15-20 yıl içinde buradan Türkiye ve dünya şampiyonları çıkacak" dedi.



