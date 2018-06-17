Samsunspor, sportif direktörlüğe Ali Reşat Çağan’ı getirdi

-Uyanık'ın konuşması

-Çağan'ın konuşması

-İmza töreni

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- SAMSUN



- Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Samsunspor, sportif direktörlük görevine Ali Reşat Çağan’ı getirdi. Samsunspor Sportif Direktörü Ali Reşat Çağan için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Başkan İsmail Uyanık ve bazı yöneticilerin katıldığı imza töreninde Çağan, 2 yıllık sözleşmeye imza atarak, çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldiğini söyledi.



İmza töreninde konuşan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Önümüzdeki 2 sezon için genel menajerlik görevine Reşat Çağan hocamız ile birlikte yola yürüme kararı aldık. Kendisi de sağ olsun bizlerle birlikte bu projenin içerisinde olma şerefini, keyfini bize nail eyledi. Bu sezon ve diğer sezon hocamızın geçmişteki ustalığı, futbol bilgisi, futbol adamlığının, futbol insanlığının getirdiği tüm donanımlı bilgileri bizimle paylaşması Samsunspor’un diriliş döneminde önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendisine, beraber çalışacağımız ve bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Biz Göreve geldik ve bu işte başarılı olmak zorundayız. Biz hayatımızı bu işe koyduk. En ufak bir hataya tahammülümüz yok. Çünkü bedelini ağır öderiz. Bir tarafta Samsunspor’un acilen ödenmesi gereken borçları var. Bir taraftan onu yaparken, bir taraftan da en iyi kadroyu kurmak için çalışacağız. Boşa atılacak 1 kuruşumuz bile yok. Kendi içimizde bir program yaptık ve bu program aksamadan devam ediyor” dedi.

Çağan: “Çok hedefi olan bir takıma geldim” Samsunspor’un çok büyük hedefleri olduğunu belirten Ali Reşat Çağan, “Çok hedefleri olan, layıkıyla çok işler yapmış bir yönetim kurulu, onlarla beraber çalışmak benim için çok büyük bir şeref, zevk. Tüm bilgimizi aktaracağız. Buraya çalışmaya geldik ve zannediyorum çok başarılı olacağız. 19 Mayıs 1919'un 100. yılında şampiyon olursak, önümüzdeki hedefler çok daha büyüyecektir diye düşünüyorum. Şimdi çalışma zamanı hepinize teşekkür ederim. Göreve gelmeden önce çok iyi bir oyuncu izleme ekibi kurulmuş. O arkadaşlarla ortak çalışmalarımız da devam ediyor. Araştırmalarımız da devam ediyor. Olmazsa olmaz değimiz futbolcular var. Transfer politikamız, 1 sene sonra da futbolcularımızın bir üst ligde takıma katkı sağlamasıdır. Bu ligi bilen birkaç oyuncuyu da kadromuza katacağız. Ben gelmeden önce de çoğunu bitirmişlerdi zaten” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Reşat Çağan, kendisini 2 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

