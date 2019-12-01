Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Samsunspor - Sarıyer maçının ardından

Samsunspor - Sarıyer maçının ardından

Ertuğrul Sağlam'ın gelişi, konuşması, gidişi

Tarım Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-Şaban Yıldırım'ın gelişi, konuşması, gidişi

- SAMSUN

- TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki Samsunspor-Sarıyer maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Sarıyer Teknik Direktörü Şaban Yıldırım karşılaşmayı değerlendirdiler. Samsunspor, sahasında ağırladığı Sarıyer’i 3-0 yendi. Karşılaşmanın arından maç sonu basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam ve Şaban Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Sağlam: "Önemli bir 3 puan aldık" Önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Taraftarımızın takıma olan pozitif etkisi çok güzeldi. Son dakikaya kadar oyuncularımıza destek verdiler. Önemli bir 3 puan aldık. Hafta içerisinde Sarıyer’i iyi analiz ettik. Onların iyi yaptığı şeyleri ve eksik yönlerini oyuncularımıza anlattık. Bugün de bir taraftan gol ararken, diğer taraftan da rakibe pozisyon vermemek için defansif anlamda sorumluluk aldık. İlk devredeki bir pozisyon dışında maçın genelinde rakibe pozisyon vermedik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Son dakikaya kadar gol atmak için pozisyon ürettiler. Güzel, keyifli ve bol gollü bir galibiyet aldık. Artık Perşembe günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını düşünmeye başladık” dedi.
"Üzücü bir mağlubiyet aldık" Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Şaban Yıldırım ise, “İlk yarı golü yiyene kadar iyi oynuyorduk. İlk devrenin sonunda yenen gol bizi olumsuz etkiledi. İkinci yarı toparlamaya çalıştık ama olmadı. Cevap vermedik, istediğimiz şeyleri yapamadık. Yapacak bir şey yok. Durum değerlendirmemizi yapacağız. Kendi adımıza da yorum yapacağız. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Ertuğrul Sağlam’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Nefes Kesen Maçta Kazanan ÇıkmadıNefes Kesen Maçta Kazanan Çıkmadı
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı