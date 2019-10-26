Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsunspor - Sancaktepe maçının ardından

Samsunspor - Sancaktepe maçının ardından

İrfan Buz'un konuşması

- SAMSUN

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Kabil Rektör 


- Yılport Samsunspor-Sancaktepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. TFF 2. Lig 10. hafta müsabakasının ardından Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Sancaktepe Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu maç sonu basın toplantısında 0-0 biten karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Buz: “Biz de futbolcularımız da çok üzgün” Şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybettiklerini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Sancaktepe karşılaşmasında galip gelmek istiyorduk. Maalesef başaramadık. Golü bulabilseydik farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi. 90 dakika genelinde takımımızın üstünlüğü vardı. Yakaladığımız en net pozisyonda Samet ayağından biraz açtı. Daha net oynamamız gerekirken, golü bulamadık maalesef. Oyun iyice sıkıştı. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Üretmekte biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulamayınca rakibin direnci arttı. Sonuçta berabere kaldık. Tabii ki üzgünüz. Futbolcularımız da üzgün. 90 dakikayı böyle değerlendireceğiz. Futbolun içerisinde her zaman böyle şeyler var. Çok üzgünüz” dedi.
Deplasmanda iyi 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sancaktepe Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ise, “Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya 3’te 3 yaprak geldik. Bu maçta da deplasmanda berabere kalarak son 4 maçta 10 puan topladık. Karşılaşmanın sonlarında 2 takım da pozisyonlar buldu. Biz de onlar da kazanabilirdi. İyi bir mücadele oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Samsunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı