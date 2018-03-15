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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsunspor galibiyete odaklandı

Samsunspor galibiyete odaklandı

Antrenmandan detay

Oyaca Efes Rektör Irak 

-Durmuş'un açıklamaları
-Genel görüntü

- - Besim Durmuş: "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" SAMSUN

- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, zor geçeceğini düşündükleri Boluspor maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Geçen hafta ligde küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’a yenilen Samsunspor, Pazar günü yapacağı Boluspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Taktik ağırlıklı geçen antrenman düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından şut çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandı. Teknik Direktör Besim Durmuş, çalışmanın ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Galibiyetten başka bir şey düşünmediklerinin altını çizen Besim Durmuş, “Geçmişi geride bıraktık. Yüzde 100 Boluspor maçına odaklandık. Hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Hem iyi oynayacağız hem de iyi mücadele edeceğiz. Son derece ihtiyacımız olan 3 puanı alacağız. Boluspor hedefi olan bir takım. Süper Lig’i hedefliyorlar. Arka arkaya da deplasmanda maç kazandılar. Biz de taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Kazanan davranışı herkese hissettireceğiz. Maçın başından sonuna kadar duygusal dayanıklılığımızla, zekamızla topu önde tutarak 3 puanı alacağız. Rahat bir nefes alıp Milli Takım arasına huzurlu girmek istiyoruz. Üzüldük, o yüzden bütün odak noktamız Boluspor maçı oldu. Sahadan zafer kazanıp ayrılacağız. Elazığspor maçındaki enerjiyi ortaya koyacağız. Taraftarı mutlu eden davranış da bu. Ufuk haricinde bütün futbolcular Boluspor maçına hazır hale gelecek” dedi.
Kırmızı-beyazlılar Ufuk Budak haricinde tam kadro çalıştı.
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