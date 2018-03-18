Samsunspor-Boluspor maçının ardından - SAMSUN

: - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları - Samsun spor Teknik Direktörü Besim Durmuş'un açıklamalarıMaçın ardından - Samsun spor Teknik Direktörü Durmuş: - "Bugün verilmeyen penaltı ile kazanma tavrını ortaya koyan oyuncularımın emeği çalınmıştır" - Boluspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: - " Samsun 'a zafer için gelmiştik ama 1 puanla dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir"SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsun spor'un teknik direktörü Besim Durmuş, sahalarında 0 - 0 berabere kaldıkları Boluspor maçına ilişkin, "Bugün verilmeyen penaltı ile kazanma tavrını ortaya koyan oyuncularımın emeği çalınmıştır." dedi. Durmuş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.Hakemin Samsun spor'un 2 net penaltısını vermediğini ileri süren Durmuş, "Boluspor maçını keşke kazanabilseydik. Kazanma davranışını ortaya koyduk. Biz büyük bir camiayız ve yaşam savaşı veriyoruz. Futbolcular, taraftarlar ve bizler bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu camiaya sahip çıkılması lazım. Bu çocukların emeğini ve bu şehrin hayallerini kimse çalamaz ama bugün bize sahada destek olmayan, emeğimizin karşılığını alan bir hakem vardı. Bugün verilmeyen penaltı ile kazanma tavrını ortaya koyan oyuncularımın emeği çalınmıştır." ifadesini kullandı.Durmuş, futbolcuların kazanma enerjisini ortaya koydukları sürece Samsun spor'un var olacağını vurgulayarak, "Kimse bizim bileğimizi bükemeyecek ama bize herkesin saygı duyması lazım, özellikle hakemlerin dikkat etmesi lazım. Bugün bizim 3 puanımızı çalmıştır. Soyunma odamızda kaos var. Tüm oyuncularım pozisyonların net penaltı olduğunu söylüyor ve çalınan emekleri karşısında tahtalara ve duvarlara vuruyorlar." diye konuştu. - Boluspor cephesiBoluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygı ve minnetle andığını kaydetti. Samsun 'a galibiyet için geldiklerine işaret eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:" Samsun 'a zafer için gelmiştik ama 1 puanla dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir. Sahada iyi bir oyun vardı, rakibimiz de üst düzey oyun sergilemedi ama iyi mücadele etti. Samsun spor'un geçen haftaki moralsizliği onlar için doping gibi olmuş, bizim için de geçen hafta kaybettiğimiz maç bizi biraz daha sarmış ve yormuş. Bu milli takım arası bize çok iyi gelecek. Şu anda ilk 6'nın içindeyiz, inşallah sezon bitiminde de orada oluruz. Lig ikinciliği şansımız halen devam ediyor ama ilk 6 içinde kalmak da önemliydi ve bunu başardık."