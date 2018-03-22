Samsunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

-Besim Durmuş'un konuşması

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- - Besim Durmuş: “Adanaspor maçı, başka bir maç” SAMSUN



- Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen 4 günlük izinin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar 4 günlük iznin ardından ilk çalışmasını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Birçok as futbolcusundan yoksun bir şekilde antrenmana başlayan Samsunspor, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, açma-germe hareketleri yaparak antrenmanı noktalı. Teknik Direktör Besim Durmuş, antrenmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Adanaspor maçı, başka bir maç” Çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarının altını çizen Besim Durmuş, “Milli takım arasında dinlendik ve toparlandık. Boluspor maçı geride kaldı. Kazanan davranışı ortaya koyduk ama 2 puanı sahada bıraktık. Daha iyisini yapmak için fırsat yakaladık. Bu araya öyle bakıyoruz. Sakatlarımız da vardı. Arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Etrafımızda bazı olaylar gelişiyor. Ligin boyu kısaldı. Endişelerimiz var. Oynayacağımız Adanaspor maçı bizim için çok değerli. Kazanmak için gideceğiz. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Üst seviyede mücadele edeceğiz. Oyuna gireniyle, çıkanıyla üst düzey bir savaşa girdik. Oyuncularımız bunu hissediyor. Korkmadan, endişe etmeden oradan beklenen sonucu alacağız. Adanaspor maçı, başka bir maç. Kazanamadığımız deplasman maçlarının hırsını bu maçta ortaya koyacağız. Deplasmanda kazanamamanın verdiği talihsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. İnşallah Adanaspor maçını kazanırsak birçok şeyi ortadan kaldıracağız. En azından ihtiyacımız olan 3 puanı alacağız” dedi.

Samsunspor’un antrenmanına sakatlıkları bulunan Ayite, Muhammet Beşir ve Ufuk Budak ile Almanya’dan geç dönecek olan Çağrı Ortakaya ve Ahmet Cebe katılmadı. Öte yandan ilkokul öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, futbolculara çiçek verdi.

