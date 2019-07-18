Samsunspor’a Fenerbahçeli golcü

-Aztopal'ın konuşması

-Ahmethan'ın konuşması

-İmza töreni

-Genel görüntü



- - Ahmethan Köse, Samsunspor ile sözleşme imzaladı- Samsunspor bu sezonki 6’ncı transferini Fenerbahçe’den yaptı SAMSUN



- TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonki 6’ıncı transferini Fenerbahçe’den 3 yıllığına renklerine bağladığı forvet oyuncusu Ahmethan Köse’yi kadrosuna katarak yaptı. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar katıldı.

İmza töreninde konuşan Mustafa Aztopal, “Bu sezonki 6’ncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Ahmethan’ı 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladık. Fenerbahçe Kulübü ile anlaştık. 2 gündür İstanbul’da Comolli ve yöneticiler ile görüşüyordum. Bir mutabakat vardık. Hem bu günümüze hem de yarınımıza hizmet edecek bir oyuncuyu kadromuza kattık” dedi.

Teknik Menajer Yücel Uyar da çok kalite bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.



Köse: "Takımımızı ait olduğu yere çıkartmak istiyoruz" Çok büyük bir kulübe geldiğini bildiğini ifade eden Ahmethan Köse, “Bu günlere gelmemde emeği geçen Fenerbahçe kulübüne teşekkür ediyorum. Şu anda da çok büyük bir camiaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok farklı bir camia. Buraya geldiğimde bunu daha iyi anladım ve hissettim. Burayı tercih etmemdeki en büyük sebep de kulübün hedefleriyle benim hedeflerimin aynı doğrultuda olmasıydı. Sezon sonunda umarım takımımızı ait olduğu yere çıkartırız. Geçen sene de kendime bir gol hedefi koymamıştım. Bu sezon olabildiğince fazla skor üretmek istiyorum. Sadece gol olarak değil, asist ve kilit pas olarak da katkı vermek istiyorum. Takıma ne kadar katkı verirsem, benim için o kadar iyi” diye konuştu.

Ahmethan Köse, geçen sene TFF 2. Lig’de Kırklarelispor formasıyla 35 maçta 15 gol atmıştı.

