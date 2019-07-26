Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor İzle
- Antrenmanlardan detay - Milli atlet Mihriban Öner'in dik yamaçlarda koşması - Mili atlet Mihriban Öner İle röportaj - Milli atlet Mihriban Öner stadyumda antrenman yapması - Mayıs ayında Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mihriban Öner, her gün Muş 'un dik yamaçlarına tırmanarak İtalya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası'na hazırlanıyor - Milli atlet Mihriban Öner: - "Hedefim İtalya'da yapılacak yarışmada altın madalya almak. Bunun için dik rampaları çıkarak bu zorlu yarışa hazırlanıyorum. İnşallah emeğimin karşılığını alırım"MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda birinci olan milli sporcu Mihriban Öner, gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor. Muş 'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Öner, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedefine ulaşmak için ter döküyor. Muş Spor Lisesinde eğitimini sürdüren Öner, antrenörleri eşliğinde sabah stadyumunda akşamları da Atatürk Ormanları mevkisindeki yamaçlara tırmanarak hazırlıklarını sürdürüyor.Altın madalya hayalini gerçekleştirmek için her gün 20 kilometre koşan, zorlu yamaçlara tırmanarak kondisyonunu artıran Öner, 24 Ağustos'ta Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.Öner, bir çok şampiyonluk kazandığı kariyerine yenisini kazandırmak için bugün Ankara Kızılcahamam'da başlayacak milli takım kampına katılacak.Milli sporcu Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda milli takım formasını en iyi şekilde taşımak için çok sıkı antrenmanlar yaptığını söyledi.
Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Öner, şöyle konuştu:"Hedeflerime ulaşmak için dik rampalarda çalışıyorum. 18 Mayıs'ta Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonasında birinci oldum. Hedefim 24 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasında da aynı dereceyi elde etmek. Yarışmadan sonra Avrupa'da düzenlenecek diğer yarışlar için koşmak istiyorum. Bunun için dağda ve dik rampalarda koşuyorum. İnşallah emeğimin karşılığını alırım. Başarılarımda en büyük destekçim ailem. Her zaman yanımda oldular. Onlara teşekkür ederim.Sabah erken saatlerde stadyumda 10 kilometre koşup, akşamları da dik rampalara 10 kilometre tırmanarak antrenman yaptığını kaydeden Öner, zorlu bir süreç olmasına rağmen antrenörleri eşliğinde çalışmaları aksatmadan yaptığını aktardı.
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