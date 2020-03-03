Şampiyonluğu Mehmetçiklere hediye etti



- Erzurumda düzenlenen Anadolu Yıldız Erkekler Taekwondo müsabakalarına Aşkale adına katılan ve kilosunda rakiplerini yenerek zafere ulaşan Yiğit Murat Dilsiz, bu şampiyonluğu Mehmetçiklere armağan etti. Anadolu Yıldız Erkekler Taekwondo müsabakalarında şampiyonluğa ulaşan ve final müsabakasının ardından büyük sevinç yaşayan Yiğit Murat Dilsiz, asker selamı vererek 1.'liğini Mehmetçiklere armağan etti. Yiğit Murat Dilsiz, Ordu'da düzenlenecek Anadolu Yıldız Erkekler Taekwondo karşılaşmalarından Erzurum'u temsilen katılmaya da hak kazandı.



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