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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şampiyonlardan 'Kadınlar Günü' mesajı (2) - ANKARA

Şampiyonlardan 'Kadınlar Günü' mesajı (2) - ANKARA

Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı (2) - ANKARA - Güreşçi Taha Akgül - Eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ - Güreşçi Dünya Yasemin Adar - Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu - Judocu Dilara Lokmanhekim - Okçu Mete Gazoz - Batuhan Daştan (Satranç Büyükusta) - Satranç sporcusu Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu - Atıcı Şevval İlayda Tarhan - Pentatloncu İlke Özyüksel - Tekvandocu Kübra Dağlı - Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu - Bilardocu Eylül Kibaroğlu Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı - Şampiyon milli sporcular hazırladıkları video mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ: "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur diğer yarısını da kadınlar yetiştirir" - Güreşçi Yasemin Adar: "Kadının doğasında güçlü olmak vardır" - Judocu Dilara Lokmanhekim: "Kadınsız toplum yarınsız toplumdur" - Karateci Serap Özçelik Arapoğlu: "Kadınlarımız her zaman ayakta durmayı başarmış ve 8 Mart'ı ölümsüzleştirmişlerdir" - Modern pentatloncu İlke Özyüksel: "Kadınların topluma katkısı toplumda varoluşları senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmelidir"ANKARA (AA) - MUSA SAMUR / ZEYNEP ERCAN - Şampiyon milli sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü video mesajlarla kutladı.Dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluklar kazanan, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden, branşlarında önemli başarılara imza atan sporcular, görüntülü mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düşüncelerini paylaştı.Şampiyon sporcular "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için Anadolu Ajansı aracılığıyla şu mesajları verdi:Deniz Selin Ünlüdağ (Avrupa şampiyonu eskrimci): "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol."Yasemin Adar (Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi): "Kadından sporcu mu olur diyenler olacaktır siz onları aldırmayın çünkü kadının doğasında güçlü olmak vardır."Yasemin Ecem Anagöz (Avrupa şampiyonu okçu): "Kadınların eğer isterlerse girdiği her yükün altından kalkabileceğini, her şeyi başarabileceğini unutmamalarını istiyorum."Dilara Lokmanhekim (Avrupa şampiyonu judocu): "Kadın özgürdür, kadın emekçidir, kadın güçlüdür, kadın insandır, kadın annedir. Kadınsız toplum yarınsız toplumdur."Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (Satranç Türkiye şampiyonu): "Elde edemeyeceğimiz, başarı ulaşamayacağımız hedef yok. Bu duygu ve düşüncelerime emekleriyle ve değerleriyle anlam katan kadınların gününü kutluyorum."Serap Özçelik Arapoğlu (Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci): "Kadınlarımız her zaman ayakta durmayı başarmış ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ölümsüzleştirmişlerdir. Ben de güçlü, ayakları yere sağlam basan bir kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."Eylül Kibaroğlu (Avrupa şampiyonu bilardocu): "Ben gücümü bilardodan aldım. Siz de kendinize bir branş seçin."Sinem Alpakan (milli hokeyci): "Ben kadın olarak başardım, siz de başarabilirsiniz. Kadınların daha özgürce bir dünyada spor yapabilmeleri adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."Kübra Dağlı (Dünya şampiyonu tekvandocu): "Ben başardım siz de başarabilirsiniz."Şevval İlayda Tarhan (Dünya şampiyonu atıcı): "Dünyadaki tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."İlke Özyüksel (Modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda ilk temsil eden sporcu): "Kadınların topluma katkısı toplumda varoluşları senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmelidir." - Erkek şampiyonlarBeytullah Eroğlu (Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü): "Türk kadınının gücünü Avrupa'da ve dünyada gösterdiğiniz için size minnettarız."Taha Akgül (Olimpiyat şampiyonu güreşçi): "Kadınlar, doğumdan hayatın sonuna kadar hayatımızın her alanında bizi biz yapan değerimiz.’’Mete Gazoz (Avrupa şampiyonu okçu): "Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da en iyi olabilmek için her türlü fedakarlığı yapan kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun."Batuhan Daştan (Satranç Büyükusta): "Ellerinin değdiği her yere güzellik getiren kadınlarımızın başarıları ve mutlulukları daim olsun. Her şeyin en güzeline layık olan tüm hanımefendilerimizi saygıyla selamlıyorum."

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