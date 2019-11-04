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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şampiyonlar krallar gibi karşılandı

Şampiyonlar krallar gibi karşılandı

-Facebook'tan alınan video

Sosyal Medya Şampiyon Güreş Dünya Şampiyonu Bilek Güreşi 

--Anons yapılması
--Tatlı ikram edilmesi
--Alkışlar ve tebrikler

- GÜMÜŞHANE

- Romanya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında sol kolda dünya birincisi olan Şükriye Yılmaz yurda dönüş yolunda THY uçağında sürpriz anonsla karşılandı, Trabzon havalimanından VIP minibüs ile Gümüşhane'ye getirildi.
Romanya’nın Köstence kentinde 26 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına damga vuran Gümüşhaneli sporcular peyderpey yurda döndü. Kafilede son kalan sporcu olan Genç Bayanlar 55 kilogram sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda da dünya ikincisi olan Şükriye Yılmaz, antrenörü ve aynı şampiyonada Usta Erkekler 70 kilogram sağ kolda dünya üçüncüsü olan Davut Altuntaş’la birlikte yurda döndü. İstanbul-Trabzon arası Türk Hava Yolları (THY) ile uçuş yapan Yılmaz’a uçağın kaptan pilotu ve kabin amiri sürpriz kutlama yaptı. Uçak tam havalanmak üzereyken anons yapan kaptan pilot “Bugün aramızda dünya bilek güreşi şampiyonasından birincilik getiren Şükriye Yılmaz bulunuyor. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını diler, hepinize iyi uçuşlar dileriz” anonsu yaparken, anonsun ardından uçakta bulunan tüm yolcular tarafından alkışlanan Yılmaz, uçuş ekibi tarafından da tebrik edildi. Üzerinde Türk bayrağı işlenen ve “Gururumuzsun” yazılı özel tatlı ikram edilen Yılmaz ve Altuntaş’ı Trabzon’a indiklerinde ise Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay tarafından VIP minibüs sürprizi yapıldı. VIP minibüsle havaalanından alınan şampiyonlar Gümüşhane’ye getirildi.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan antrenör Davut Altuntaş, emeği geçen herkese teşekkür etti. 26 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Romanya’nın Köstence kentinde düzenlenen şampiyonaya 5 sporcuyla katılan Gümüşhane heyeti, şampiyonadan 2 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve 1 dünya dördüncülüğü elde etmişti.
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