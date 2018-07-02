'Şampiyonada beklentim daha fazlaydı' - İZMİR İzle
"Şampiyonada beklentim daha fazlaydı" - İZMİR - Göksu Üçtaş Şanlı antrenmanından görüntüler - Göksu Üçtaş Şanlı ile röp - "Şampiyonada beklentim daha fazlaydı" - Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı:"Akdeniz Oyunları'nda tüm gücümüzü vererek çalıştık, çabaladık ve emeklerimizin karşılığını çok şükür gördük" - "2020 Olimpiyat Oyunları için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastikte yer hareketlerinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, organizasyon için tüm güçlerini vererek çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.
Akdeniz Oyunları'nda daha önce 2009'da atlama masasında gümüş madalya elde eden Göksu Üçtaş Şanlı, 2018 Akdeniz Oyunları'nda da yer hareketlerinde gümüş madalya kazandı. - "Çalıştık, çabaladık, emeğimizin karşılığını gördük"Yoğun bir dönemden geçtiklerini aktaran Göksu Üçtaş Şanlı, bu süreçte güzel başarılar elde ettiklerini söyledi.
Akdeniz Oyunları'nda elde edilen başarının Türk cimnastiği için önemli olduğunu kaydeden Göksu, şöyle konuştu:"Şampiyonada beklentim daha fazlaydı. Atlamada madalyayı ucu ucuna, kıl payı kaçırdım. Güzel bir tecrübeydi, güzel bir yarışmaydı benim için. Hepimiz çok heyecanlıydık, hem erkeklerin hem bizim yarışmalarımızda. Takım olduğumuz ve kendimizi bulduğumuz bir yarışmaydı. Tüm gücümüzü vererek çalıştık, çabaladık ve emeklerimizin karşılığını çok şükür gördük." - Hedef 2020 OlimpiyatlarıGöksu, bir dizi yarışmanın kendilerini beklediğini dile getirerek önce Mersin'de düzenlenecek Dünya Kupası daha sonra Avrupa Şampiyonası'nın önemine dikkati çekti.Bu iki organizasyonun ardından Dünya Şampiyonası olduğuna işaret eden Göksu, "Bu büyük maraton içinde 2020 Olimpiyat Oyunları için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi. Göksu, cimnastikte hem erkeklerde hem de kadınlarda büyük ivme kazanıldığını belirterek, "Takım olarak birlikte hareket etmenin gereğini yerine getirdik. Dünya Şampiyonası'nda ilk 24'e girmek istiyoruz. Bu nedenle tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.