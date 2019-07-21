Şampiyon yüzücülerin hedefleri büyük

-Melikşah Düğen'in açıklamaları

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- - Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı erkekler birincisi Melikşah Düğen:- “2020 zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları”- Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kadınlar birincisi Ilgın Çelik:- “Zirveye yavaş yavaş gidiyorum” İSTANBUL



- Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda genel klasmanda erkeklerde birinci olan Melikşah Düğen ile kadınlarda birinci olan Ilgın Çelik, bu başarılarının büyük bir gurur olduğunu söyledi.



31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda bu yıl kadınlarda Ilgın Çelik, erkeklerde ise Melikşah Düğen genel klasmanda birinci oldu. Madalyalarını ve hediyeleri alan Ilgın Çelik ve Melikşah Düğen, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Melikşah Düğen, "Çok mutlu oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu, şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Açık suya daha önce katılmadım, normal yüzücüyüm. Galatasaray Adası’na gelene kadar hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel gidiyordu. Orada biraz akıntı vardı. Orada acı çekmeye başladım. Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve zevk aldım. Arkama baktım, gelen var mı diye kontrol ettim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bir daha yine katılacağım. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Normalde kafamda böyle bir şey yoktu. Mersin’den katılıyorum. Hazırlık yapmadım. Hiç beklemezken böyle bir şey olması beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Melikşah Düğen: "2020 zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları" Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Melikşah, "2 hafta önce Rusya’ya Avrupa Gençler Yarışması’na gittim. Orada tam istediğim dereceleri yüzemedim. 1 hafta sonra Macaristan’a gideceğim. Dünya Gençler Şampiyonası için. Orada çok daha iyi hazırlanıyorum. Önümüzdeki sezona bomba gibi gelmeyi düşünüyorum. Şu an için 2020 Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları. Ona gitmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

Ilgın Çelik: "Büyük bir gurur" Birinciliğini büyük bir gurur olarak nitelendiren Ilgın Çelik ise, “Geçen sene de bu duyguyu biraz da olsa tatmıştım. Geçen sene genelde 5. olmuştum. Bu sene birinci oldum. Çok heyecanlıyım, büyük bir gurur benim için, antrenörüm için. Özellikle ailem için, sabah akşam beni bekliyorlar. Özellikle Volkan ve Umut hocama teşekkür ediyorum. Sabah akşam bizi çalıştırdılar. Anneme sabah 5’te kalkıp beni götürüp, getirdiği için teşekkür ediyorum. Zor bir yarıştı. Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı, sürekli zıpladık. Özellikle Galatasaray Adası beni zorladı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha kötüydü" ifadelerini kullandı. "Zirveye yavaş yavaş gidiyorum" Zirveye yavaş yavaş gittiğini belirten Çelik, "Daha çok açık su yüzüyorum. Normal yüzmede de derecelerim var. Hedeflerim daha çok başarı elde etmek. Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası gibi yarışlara gitmek istiyorum. Daha önce gitmiştim. Oraya gittikten 1 sene sonra orada da madalya almak istiyorum. Zirveye doğru yavaş yavaş gidiyorum" dedi.



