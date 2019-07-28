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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Şampiyon tenisçiler yurda döndü - İSTANBUL

Şampiyon tenisçiler yurda döndü - İSTANBUL

- Karşılama töreninden detaylar - İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın konuşması İSTANBUL (AA) - Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası'nda birinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Takımı, İstanbul 'da çiçeklerle karşılandı.

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